Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Im NASDAQ-Handel gewannen die Super Micro Computer-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 838,01 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Super Micro Computer-Aktie bisher bei 849,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 846,11 USD. Bisher wurden via NASDAQ 214.082 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.229,00 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 46,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 213,10 USD fiel das Papier am 27.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 74,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Super Micro Computer ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,61 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,85 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 200,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 06.08.2024 gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 23,91 USD je Super Micro Computer-Aktie belaufen.

