Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Super Micro Computer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 4,3 Prozent auf 41,10 USD ab.

Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 4,3 Prozent auf 41,10 USD ab. Im Tief verlor die Super Micro Computer-Aktie bis auf 38,88 USD. Mit einem Wert von 40,22 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 6.798.312 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,90 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 199,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Super Micro Computer veröffentlichte am 25.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Super Micro Computer im vergangenen Quartal 5,94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 62,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Super Micro Computer 3,66 Mrd. USD umsetzen können.

Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2025 2,62 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

