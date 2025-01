SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie News: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) springt am Freitagnachmittag hoch

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 20,8 Prozent auf 49,45 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 20,8 Prozent auf 49,45 EUR. In der Spitze legte die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie bis auf 55,50 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 530.281 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 71,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie somit 30,74 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.01.2024 bei 27,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie derzeit noch 44,19 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,297 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 61,57 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) am 07.11.2024 vor. SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 EUR je Aktie gewesen. SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 102,48 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 46,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69,98 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.03.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,79 EUR je SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX sackt ab

Börse Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Donnerstagmittag steigen

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung im Plus