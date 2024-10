Sustainable-Future Solutions

BASF erweitert seine Produktionskapazitäten für das Dämmmaterial Neopor am Standort Ludwigshafen um 50.000 Jahrestonnen.

In den nächsten Jahren werde der Bedarf an Materialien zur energetischen Sanierung von Gebäuden stark zunehmen, heißt es in einer Mitteilung zur Begründung. Das in Neopor enthaltene Graphit erhöhe die Dämmleistung im Vergleich zu herkömmlichen Dämmplatten auf Basis von expandierbarem Polystyrol um bis zu 30 Prozent, so BASF. Für den Konzern gehört die Eigenentwicklung zur Produktkategorie der "Sustainable-Future Solutions". Anfang 2027 sollen die neuen Produktionsanlagen in Betrieb gehen.

Im XETRA-Handel zeigt sich die BASF-Aktie zeitweise mit einem Plus von 1,67 Prozent auf 46,81 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)