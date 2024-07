Symrise Aktie News: Symrise gibt am Mittag ab

So bewegt sich Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 113,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 113,25 EUR. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 113,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 114,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 36.170 Symrise-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (116,90 EUR) erklomm das Papier am 26.06.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2023 auf bis zu 87,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 29,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,23 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 117,36 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,31 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Sell

Juni 2024: Das sind die Expertenmeinungen zur Symrise-Aktie

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor einem Jahr verdient