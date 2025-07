Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Vormittag an Fahrt

So entwickelt sich Symrise

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 91,46 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 91,46 EUR. Bei 91,90 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18.572 Symrise-Aktien.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 88,56 EUR fiel das Papier am 26.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,30 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 112,30 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Symrise einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,81 EUR je Aktie.

