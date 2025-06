Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

Blick auf Symrise-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 105,60 EUR nach.

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 105,60 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Symrise-Aktie bis auf 105,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 105,75 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.119 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2025 bei 88,56 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 16,14 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,28 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 114,00 EUR an.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

