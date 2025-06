Symrise Aktie News: Symrise am Mittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Symrise. Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 106,20 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Symrise-Aktie bisher bei 106,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 105,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.790 Symrise-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,56 EUR am 26.03.2025. Mit einem Kursverlust von 16,61 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,28 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 114,00 EUR für die Symrise-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 710,91 Mio. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,83 EUR je Aktie aus.

