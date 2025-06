Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 105,55 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 105,55 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 105,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 106,80 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 80.744 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 18,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2025 bei 88,56 EUR. Abschläge von 16,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 114,29 EUR je Symrise-Aktie an.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Symrise ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,83 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Symrise-Aktie im Mai 2025

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor einem Jahr eingefahren

UBS AG: Buy für Symrise-Aktie