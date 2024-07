Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Symrise

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Symrise. Zuletzt ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 115,25 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 115,25 EUR nach oben. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 115,30 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 114,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19.608 Symrise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.06.2024 bei 116,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Am 10.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 31,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2023 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 117,36 EUR je Symrise-Aktie an.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Symrise am 01.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

