Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochvormittag billiger

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 114,35 EUR ab.

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 114,35 EUR abwärts. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 114,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 114,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.198 Symrise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.06.2024 bei 116,90 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 2,18 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2023). Mit Abgaben von 23,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,23 EUR je Symrise-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 117,36 EUR für die Symrise-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2024 3,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Sell

Juni 2024: Das sind die Expertenmeinungen zur Symrise-Aktie

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor einem Jahr verdient