Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Kurs der Symrise

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 119,20 EUR.

Das Papier von Symrise konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 119,20 EUR. Bei 119,50 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 118,95 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 14.877 Aktien.

Bei einem Wert von 119,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.08.2024). Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 0,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 26,69 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,23 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 116,89 EUR.

Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 11.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,28 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Givaudan-Aktie leichter: Givaudan prüft Einstieg in Tiernahrungsgeschäft

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Montagshandels Verluste

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart leichter