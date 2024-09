Symrise Aktie News: Symrise reagiert am Vormittag positiv

Symrise im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 119,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 09:04 Uhr 0,3 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 119,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 118,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.477 Symrise-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 119,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 26,57 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 116,89 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.03.2025 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 11.03.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2024 3,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

