Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 91,54 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 91,54 EUR. Der Kurs der Symrise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 91,90 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 199.579 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 26,77 Prozent niedriger. Am 26.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,56 EUR. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 3,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,30 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 111,90 EUR je Symrise-Aktie aus.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Symrise einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Symrise am 30.07.2025 vorlegen. Symrise dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

