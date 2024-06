Symrise Aktie News: Symrise verzeichnet am Dienstagvormittag kaum Ausschläge

Symrise im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Symrise. Zum Vortag unverändert notierte die Symrise-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 108,85 EUR.

Die Symrise-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 108,85 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 109,20 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Symrise-Aktie bis auf 108,85 EUR. Bei 109,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 4.398 Stück.

Am 25.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 112,90 EUR an. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 3,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 19,72 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,23 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 113,82 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2024 3,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

