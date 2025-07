Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagvormittag im Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 89,16 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 89,16 EUR. Die Symrise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.402 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Bei 88,56 EUR fiel das Papier am 26.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,29 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 111,90 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,80 EUR je Aktie.

