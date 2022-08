Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 109,45 EUR. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 108,70 EUR. Bei 110,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 56.814 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 132,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.06.2022 Kursverluste bis auf 94,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,31 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 118,32 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 27.04.2022 vor. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 975,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 882,00 EUR umsetzen können.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 präsentieren. Am 10.08.2023 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,07 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie dreht ins Plus: Wachstumsprognose für 2022 angehoben

Symrise-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten

Symrise-Akte im Analysten-Check: Vor der Wirtschaftsschwäche geschützt?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG

Bildquellen: Symrise