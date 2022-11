Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Das Papier von Symrise legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 101,40 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 102,00 EUR an. Bei 98,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 172.342 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 132,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,56 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 91,94 EUR. Mit Abgaben von 10,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 118,13 EUR.

Am 27.04.2022 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 975,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 950,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 13.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Symrise-Aktie in Grün: Symrise schraubt Wachstumsprognose erneut hoch

Symrise-Aktie gewinnt: Symrise im Fokus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG

Bildquellen: Symrise