Symrise Aktie News: Symrise verteuert sich am Mittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 111,60 EUR. Bei 112,40 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 110,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 122.925 Aktien.

Am 25.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,16 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,38 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 113,82 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 710,91 Mio. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Symrise am 01.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,24 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Börse Frankfurt: DAX letztendlich schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt schlussendlich ab

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich schwächer