Symrise Aktie News: Symrise am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Symrise-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 102,50 EUR. Die Symrise-Aktie sank bis auf 102,15 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.263 Symrise-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 132,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. 22,73 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 94,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 8,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 119,32 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 27.04.2022. Der Umsatz wurde auf 975,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 882,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 15.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 13.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,13 EUR je Aktie aus.

