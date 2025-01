Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag billiger

Blick auf Symrise-Kurs

Die Aktie von Symrise gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 99,18 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 99,18 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 98,62 EUR. Bei 100,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 116.816 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. 26,03 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 91,84 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,24 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 119,05 EUR je Symrise-Aktie an.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 11.03.2026 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor 10 Jahren eingefahren

Symrise-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Dezember

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Symrise-Investition von vor 5 Jahren eingebracht