Symrise Aktie News: Symrise verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 110,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 110,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 110,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 110,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83.317 Symrise-Aktien.

Bei 112,90 EUR erreichte der Titel am 25.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 2,45 Prozent Luft nach oben. Bei 87,38 EUR fiel das Papier am 10.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 113,82 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Symrise einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 710,91 Mio. EUR gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,24 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Börse Frankfurt: DAX letztendlich schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt schlussendlich ab

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich schwächer