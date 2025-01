Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Dienstagnachmittag um Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Symrise hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Symrise-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 99,12 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Symrise-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 99,12 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 99,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 98,26 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 97.039 Symrise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 125,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Am 29.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 91,84 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,24 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 119,05 EUR.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

