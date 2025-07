Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit KursVerlusten

Symrise im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 89,34 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 89,34 EUR. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 88,90 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 89,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 174.471 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 28,53 Prozent niedriger. Am 26.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 0,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,29 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 111,90 EUR für die Symrise-Aktie.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Symrise am 30.07.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

