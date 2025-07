Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 90,74 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 90,74 EUR. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 90,44 EUR. Mit einem Wert von 91,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 74.318 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,76 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,56 EUR am 26.03.2025. Abschläge von 2,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2024 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 111,90 EUR für die Symrise-Aktie.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 710,91 Mio. EUR, gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Symrise am 30.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,78 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

