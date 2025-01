Symrise Aktie News: Symrise zieht am Mittag an

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Symrise. Zuletzt stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 98,82 EUR.

Das Papier von Symrise konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 98,82 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Symrise-Aktie bisher bei 99,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 98,84 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 52.546 Symrise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 125,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Am 29.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 91,84 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,24 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 119,05 EUR angegeben.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Symrise wird am 27.03.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2024 3,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

