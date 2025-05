Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 102,40 EUR ab.

Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 102,40 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 101,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 103,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 88.644 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 22,07 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2025 bei 88,56 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 15,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,30 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 113,11 EUR.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Symrise am 30.07.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Symrise.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,85 EUR je Aktie belaufen.

