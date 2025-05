Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Symrise. Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 104,80 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 104,80 EUR. Der Kurs der Symrise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 104,85 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 104,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 6.523 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. 19,27 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,56 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 15,50 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,30 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 113,11 EUR für die Symrise-Aktie.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 710,91 Mio. EUR, gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Symrise am 30.07.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

