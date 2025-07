Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Kurs der Symrise

Die Aktie von Symrise zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Symrise-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 90,74 EUR.

Mit einem Wert von 90,74 EUR bewegte sich die Symrise-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 90,88 EUR. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 90,46 EUR ein. Bei 90,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.746 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 37,76 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 88,56 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 2,40 Prozent wieder erreichen.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 111,90 EUR angegeben.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Symrise am 30.07.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,78 EUR je Aktie aus.

