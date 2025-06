Symrise Aktie News: Symrise verteidigt Stellung am Montagmittag

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 103,75 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Symrise-Aktie ließ sich um 11:38 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 103,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Symrise-Aktie bisher bei 103,85 EUR. Bei 103,25 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 103,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.811 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,56 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,29 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,20 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 115,38 EUR an.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,83 EUR fest.

