Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 111,15 EUR nach oben.

Um 11:49 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 111,15 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Symrise-Aktie bisher bei 111,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 110,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 24.065 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 5,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,39 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 117,36 EUR je Symrise-Aktie an.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 710,91 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 05.03.2025 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 11.03.2026 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,28 EUR je Aktie belaufen.

