Symrise Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Symrise

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 110,40 EUR ab.

Um 09:00 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 110,40 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 110,30 EUR. Bei 110,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.625 Symrise-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,20 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 6,16 Prozent wieder erreichen. Bei 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 20,85 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 117,36 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Symrise am 05.03.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,28 EUR fest.

