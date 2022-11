Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag stärker

Um 04:22 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 103,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 103,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65.891 Symrise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 132,65 EUR. 22,13 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 91,94 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 12,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 118,63 EUR.

Symrise gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 975,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 950,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 08.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 13.03.2024 dürfte Symrise die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2022 3,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie tiefer: Feuer an Symrise-Standort in den USA ausgebrochen

Symrise-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Symrise-Aktie in Grün: Symrise schraubt Wachstumsprognose erneut hoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG

Bildquellen: Symrise