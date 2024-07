Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 113,40 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 113,40 EUR. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 112,90 EUR nach. Bei 114,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 46.341 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.06.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 3,09 Prozent Luft nach oben. Am 10.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,95 Prozent.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,23 EUR je Symrise-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 116,10 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Am 31.07.2025 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.

