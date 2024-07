Symrise Aktie News: Symrise schiebt sich am Vormittag vor

Kurs der Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Symrise-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 114,25 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 114,25 EUR. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 114,25 EUR aus. Mit einem Wert von 114,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 2.496 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.06.2024 bei 116,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 87,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,23 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 116,10 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,31 EUR fest.

