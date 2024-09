Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 120,25 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 120,25 EUR. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 120,20 EUR. Mit einem Wert von 120,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.373 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei 121,25 EUR markierte der Titel am 09.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 0,83 Prozent Luft nach oben. Am 10.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,23 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 119,00 EUR angegeben.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

