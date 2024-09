Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag in Grün

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 121,85 EUR.

Am 11.09.2024 markierte das Papier bei 122,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 39,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,22 EUR je Symrise-Aktie. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 119,00 EUR.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

