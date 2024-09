Symrise Aktie News: Symrise präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 121,95 EUR.

Das Papier von Symrise konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 121,95 EUR. Bei 121,95 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 121,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.644 Symrise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 122,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2023 auf bis zu 87,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,22 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 119,00 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Symrise am 05.03.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 11.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,30 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

