Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 96,88 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 2,7 Prozent auf 96,88 EUR. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 96,10 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 158.789 Stück.

Am 01.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,03 Prozent hinzugewinnen. Am 29.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 91,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 5,20 Prozent Luft nach unten.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,24 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 118,45 EUR je Symrise-Aktie aus.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Symrise einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2024 3,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

