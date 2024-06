Symrise Aktie News: Symrise verteuert sich am Mittag

So bewegt sich Symrise

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 112,65 EUR zu.

Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 112,65 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 113,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 111,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 109.750 Symrise-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 113,35 EUR erreichte der Titel am 14.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,38 EUR am 10.10.2023. Abschläge von 22,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 114,27 EUR angegeben.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 710,91 Mio. EUR gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,25 EUR je Aktie aus.

