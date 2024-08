Symrise Aktie News: Symrise kommt am Mittwochvormittag kaum vom Fleck

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Symrise. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Symrise-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 111,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 111,40 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 111,65 EUR an. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 111,25 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 111,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.146 Symrise-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2024 auf bis zu 117,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,23 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 117,36 EUR aus.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 710,91 Mio. EUR gelegen.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 05.03.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Symrise-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start in der Gewinnzone

Börse Frankfurt: LUS-DAX stagniert zum Start des Dienstagshandels