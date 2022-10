Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Vormittag fester

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 96,04 EUR zu. Bei 96,30 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.914 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 132,65 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 91,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 4,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 118,27 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 27.04.2022. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 975,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Symrise einen Umsatz von 950,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 15.03.2023 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 13.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Symrise.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,17 EUR je Aktie aus.

