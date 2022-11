Symrise Aktie News: Symrise am Montagmittag mit Kurseinbußen

Das Papier von Symrise befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 110,00 EUR ab. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 109,75 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 110,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 45.636 Symrise-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 132,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 17,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 91,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 19,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 118,63 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Am 27.04.2022 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 975,00 EUR – ein Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 950,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Symrise wird am 08.03.2023 gerechnet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 13.03.2024 präsentieren.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie tiefer: Feuer an Symrise-Standort in den USA ausgebrochen

Symrise-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Symrise-Aktie in Grün: Symrise schraubt Wachstumsprognose erneut hoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG

Bildquellen: Symrise