Symrise Aktie News: Symrise am Montagvormittag nahezu unverändert

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 114,85 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie bewegte sich um 09:04 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 114,85 EUR. Die Symrise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 115,25 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Symrise-Aktie bis auf 114,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 115,25 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.066 Stück gehandelt.

Bei 116,90 EUR erreichte der Titel am 26.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,78 Prozent hinzugewinnen. Am 10.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 31,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,23 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 116,10 EUR aus.

Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Symrise dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,35 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor 5 Jahren eingebracht

Zuversicht in Frankfurt: DAX nachmittags freundlich

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag auf grünem Terrain