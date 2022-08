Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 1,9 Prozent auf 113,60 EUR. Bei 114,10 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 112,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 82.209 Symrise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 132,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 14,36 Prozent wieder erreichen. Am 16.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 94,10 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 20,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 118,68 EUR für die Symrise-Aktie.

Symrise ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 975,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 882,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Symrise am 15.03.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 13.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2022 3,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

