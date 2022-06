Symrise Aktie News: Symrise verliert am Donnerstagmittag

Das Papier von Symrise befand sich um 16.06.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 94,88 EUR ab. Die Symrise-Aktie sank bis auf 94,34 EUR. Bei 97,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 80.390 Symrise-Aktien.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132,65 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 28,47 Prozent niedriger. Am 16.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 94,34 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 0,57 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 118,04 EUR je Symrise-Aktie an.

Symrise ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,62 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,61 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 1.090,60 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 950,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2022 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2023 3,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

