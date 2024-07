Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Symrise im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 113,15 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 113,15 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 112,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 113,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 75.932 Symrise-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 116,90 EUR erreichte der Titel am 26.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,31 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Abschläge von 22,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 116,10 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,35 EUR je Symrise-Aktie.

