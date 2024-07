Symrise Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Symrise

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 112,70 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 112,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 112,70 EUR. Bei 113,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 2.896 Aktien.

Am 26.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 116,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2023 auf bis zu 87,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 116,10 EUR.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,35 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Symrise-Aktie

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor 5 Jahren eingebracht

Zuversicht in Frankfurt: DAX nachmittags freundlich