Symrise Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Symrise

Um 04:22 Uhr ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 111,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 110,95 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 113,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 138.005 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 132,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 16,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.06.2022 bei 94,10 EUR. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 18,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 118,68 EUR an.

Am 27.04.2022 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,54 Prozent auf 975,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 882,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2022 wird am 15.03.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 13.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,10 EUR im Jahr 2022 aus.

