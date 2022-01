Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise ins Minus

Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 116,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der derzeit bei 15.945 Punkten notiert. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 115,10 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 116,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 67.706 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 132,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 09.03.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 125,81 EUR für die Symrise-Aktie. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,23 EUR je Aktie belaufen.

Die Symrise AG ist ein weltweit führendes Unternehmen der Duft- und Geschmacksstoffindustrie. Die Produkte der Symrise werden von Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt. Symrise zählt zu den größten Anbietern im globalen Markt für Duft- und Geschmacksstoffe. Die Gesellschaft produziert auf fünf Kontinenten diverse Produkte und verkauft diese weltweit. Zu den Kunden von Symrise zählen beispielsweise Beiersdorf, Coca Cola, Colgate, Danone, Diageo, Dior, Guerlain, Henkel/Schwarzkopf, Kraft, Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble und Unilever.

